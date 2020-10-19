До конца октября в Томске должны быть засыпаны свыше 500 коммунальных раскопок

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В 2020 году, по информации «Санитарной милиции», на территории Томска было проведено 2477 раскопок. С учетом погодных условий, мэрия Томска обязала ресурсоснабжающие организации до конца октября выполнить засыпку всех открытых раскопок инертным материалом, обеспечив безопасность томичей, сообщает пресс-служба мэрии.

В конце октября владельцы раскопок обязаны направить в департамент дорожной деятельности и благоустройства гарантийные письма с подтверждением того, что в 2021 году нарушенное благоустройство будет восстановлено.

- Сегодня в базе числятся 502 объекта, по которым ведется восстановление. 331 раскопка остается за «ТомскРТС», 106 – за «Томскводоканалом», 37 - за «Горсетями», 2 – за «Ростелекомом», 26 – за прочими организациями. Для того, чтобы максимально закрыть раскопки до снега, предприятия усилили бригады, организовали работу в выходные, - отмечается в сообщении.

В соответствии с Правилами благоустройства, действующая раскопка должна быть огорожена, оснащена предупреждающими знаками. При ликвидации раскопки необходимо использовать асфальт того же типа, что ранее был уложен на дорожном полотне. Это позволяет предупредить деформацию дорожного покрытия в процессе последующей эксплуатации. Нарушители данных Правил могут быть привлечены к административному наказанию в виде штрафа (для физических лиц: 3-5 тысяч, для должностных: 30-50 тысяч, для юридических: 100-200 тысяч рублей).

Добавим, весной нынешнего года в Томске был составлен реестр всех раскопок, проведенных в городе за последние три года. В него включили 7288 объектов. Это позволило навести порядок в вопросах восстановления нарушенного благоустройства, упорядочить «историю» каждой раскопки, включая сроки ее проведения и информацию по владельцам.