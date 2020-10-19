10-летнюю девочку в Томской области сбил неизвестный водитель, скрывшийся с места ДТП

фото:УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

16 октября, около 19 часов 00 минут, в селе Кожевниково, в районе дома №17 по переулку Первомайскому, неустановленным автомобилем, под управлением неустановленного водителя, был совершен наезд на 10-летнюю девочку-пешехода.

- По предварительной информации, девочка двигалась по правой обочине. Автомобиль с места наезда скрылся. С травмами ребенок доставлен в больницу, -сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Личность скрывшегося водителя и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В тот же день,16 октября, в Северске автомобилем Honda Fit, под управлением 32-летней автоледи, был совершен наезд на 74-летнюю женщину –пешехода. По предварительной информации, иномарка в момент происшествия двигалась задним ходом. Пострадавшая пенсионерка госпитализирована с травмами.