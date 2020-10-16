В Томской области еще две компании стали резидентами северской территории опережающего развития

"Закрытый" город Томской области зовет к себе инвесторов и бизнесменов Фото: из открытых источников

На территории опережающего развития «Северск» зарегистрированы два новых резидента, занимающиеся производством чугунных радиаторов и переработкой золошлаков, сообщает портал администрации Томской области.

Управляющая компания территорий опережающего развития АО «Атом-ТОР» подписала соглашения о деятельности на ТОР «Северск» с обоими резидентами.

ООО ПСК «Томбат» планирует запустить в Северске автоматизированную линию по производству чугунных радиаторов отопления по собственной технологии. Компания инвестирует в проект не менее 10 млн рублей.

Второй резидент – ООО «ТЭФРА» – планирует реализовать проект по финальной переработке золошлаковых материалов. Инвестиции компании составят около 430 млн рублей.

Благодаря двум новым проектам в ТОР «Северск» будет создано не менее 65 новых рабочих мест.

– Северская ТОР – одно из перспективных направлений развития закрытого города. Особый правовой режим создает здесь максимально благоприятные условия для бизнеса и способствует увеличению числа субъектов предпринимательской деятельности, в том числе за счет снижения суммы страховых взносов, введения льгот по налогу на прибыль, имуществу организаций и земельному налогу, – сказал заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

В настоящее время в ТОР «Северск» зарегистрированы семь резидентов. Кроме компаний «Томбат» и «ТЭФРА», это ООО «НПК «ВАБ-70», ООО «Сибирский титан», ООО «МК-Полимер», ООО «ТомскАзот» и ООО «Северсккабель». На сегодняшний день резидентами уже создано более 160 рабочих мест и привлечено 190 млн рублей инвестиций.

До конца года управляющая компания АО «Атом-ТОР» ожидает регистрации еще шести резидентов. Их проекты и бизнес-планы сейчас рассматривают эксперты. Предполагается, что инвестиции в проекты превысят 4,5 млрд рублей, это позволит создать более 400 рабочих мест.

Интерес к созданию и развитию бизнеса на ТОР «Северск» проявляют не только предприниматели Томской области, но и других регионов России.

ТОР «Северск» создана 12 февраля 2019 года для формирования благоприятных условий по привлечению инвестиций в ЗАТО Северск и обеспечения ускоренного социально-экономического развития муниципального образования. В июле 2019 года утвержден состав наблюдательного совета ТОР «Северск». В сентябре 2019 года принят закон Томской области об установлении налоговых льгот для резидентов ТОР «Северск». В ноябре 2019 года создано дочернее общество управляющей компании «Атом-ТОР-Северск».