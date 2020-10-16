Оперштаб: 20 октября в Томске на базе больницы скорой помощи откроется call-центр по COVID-19

Новый call-центр поможет разгрузить диспетчеров скорой помощи. Фото: из открытых источников

С 20 октября власти намерены запустить новый call-центр на базе больницы скорой помощи Томска, сообщил сегодня журналистам заместитель главы регионального оперштаба Иван Деев. По его словам, врачи будут консультировать пациентов с коронавирусом и решать, может ли больной продолжать лечение на дому или ему нужна госпитализация.

Ожидается, что это поможет разгрузить диспетчеров скорой помощи, которая сегодня принимает до 1 800 звонков в сутки, причем большое количество обращений – повторные. В сутки медики скорой передают около 200 звонков в амбулаторное звено.

– Во вторник запускаем большую «горячую линию» для пациентов, у которых есть COVID-19. На этой линии будут работать молодые врачи, которые получат доступ к амбулаторным картам, – пояснил И. Деев. – Они будут видеть заболевания пациента, что написано на предыдущем визите, будут работать по специальным вопросникам, уточняя состояние человека.

По ответам пациентов на соответствующие вопросы врач сможет понять, осталось ли состояние заболевшего таким же, каким было во время последней очной консультации, или оно изменилось и человеку требуется новая консультация врача либо госпитализация. «В этих трех сценариях будут приниматься решения, согласовываться со старшим врачом, который будет работать с группой из десяти человек», – добавил замгубернатора. Всего в call-центре три группы медиков будут принимать звонки в режиме 24/7.