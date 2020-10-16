В двух поликлиниках Томска с 19 октября откроются дополнительные пункты вакцинации от гриппа

Свыше 240 тыс. жителей Томской области уже привились от гриппа. Фото: из открытых источников

С понедельника, 19 октября, в Томске начнут работать два дополнительных пункта вакцинации от гриппа — в поликлиниках № 8 (пр. Комсомольский, 62) и № 10 (пр. Мира, 17), сообщает портал администрации региона.

Отмечается, что в данных пунктах вакцинации прививки могут поставить все желающие, независимо от прикрепления к другим поликлиникам. Перед прививкой гражданам будет проведен медицинский осмотр, по итогам которого врач определит возможные противопоказания.

Время работы пунктов вакцинации: в поликлинике № 8 с 10.30 до 20 часов (понедельник - пятница) и с 10 до 18 часов (суббота); в поликлинике № 10 — с 8 до 19 часов (понедельник – пятница).

- Эти два пункта открыты в дополнение к уже работающим прививочным кабинетам, которые есть в каждой поликлинике. Томичи могут поставить прививку в удобное для них время в поликлинике по месту прикрепления или в пунктах вакцинации, — подчеркнул начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Он также напомнил, что вакцинация остается наилучшим методом профилактики сезонной инфекции и снижения риска осложнений. Иммунитет проявляется через две недели после прививки и длится около года.

Ранее сообщалось, что в регион поступила вторая партия взрослой и детской вакцины «Совигрипп» . В нее вошли 55,8 тысячи доз для взрослых и 28 тысяч доз — для детей.

Новая партия дополнила поступившие в сентябре в медучреждения Томской области 289 тысяч доз вакцины для взрослого и детского населения. Поставка еще одной — заключительной партии — ожидается в конце октября. Пожилые люди 65+ могут поставить прививку от гриппа на дому – для этого нужно позвонить в свою поликлинику и вызвать медработника на дом.

С начала сентября прививку от гриппа поставили 240 450 жителей Томской области, из них 56,9 тысячи — дети.