Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Здоровье

В двух поликлиниках Томска с 19 октября откроются дополнительные пункты вакцинации от гриппа

Прививку в них смогут поставить все желающие, вне зависимости от места прикрепления
Алиса СелезневаАлиса Селезнева
КомментироватьОставить комментарий
Свыше 240 тыс. жителей Томской области уже привились от гриппа.

Свыше 240 тыс. жителей Томской области уже привились от гриппа.

Фото: из открытых источников

С понедельника, 19 октября, в Томске начнут работать два дополнительных пункта вакцинации от гриппа — в поликлиниках № 8 (пр. Комсомольский, 62) и № 10 (пр. Мира, 17), сообщает портал администрации региона.

Отмечается, что в данных пунктах вакцинации прививки могут поставить все желающие, независимо от прикрепления к другим поликлиникам. Перед прививкой гражданам будет проведен медицинский осмотр, по итогам которого врач определит возможные противопоказания.

Время работы пунктов вакцинации: в поликлинике № 8 с 10.30 до 20 часов (понедельник - пятница) и с 10 до 18 часов (суббота); в поликлинике № 10 — с 8 до 19 часов (понедельник – пятница).

- Эти два пункта открыты в дополнение к уже работающим прививочным кабинетам, которые есть в каждой поликлинике. Томичи могут поставить прививку в удобное для них время в поликлинике по месту прикрепления или в пунктах вакцинации, — подчеркнул начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Он также напомнил, что вакцинация остается наилучшим методом профилактики сезонной инфекции и снижения риска осложнений. Иммунитет проявляется через две недели после прививки и длится около года.

Ранее сообщалось, что в регион поступила вторая партия взрослой и детской вакцины «Совигрипп» . В нее вошли 55,8 тысячи доз для взрослых и 28 тысяч доз — для детей.

Новая партия дополнила поступившие в сентябре в медучреждения Томской области 289 тысяч доз вакцины для взрослого и детского населения. Поставка еще одной — заключительной партии — ожидается в конце октября. Пожилые люди 65+ могут поставить прививку от гриппа на дому – для этого нужно позвонить в свою поликлинику и вызвать медработника на дом.

С начала сентября прививку от гриппа поставили 240 450 жителей Томской области, из них 56,9 тысячи — дети.

Здоровье в Томске