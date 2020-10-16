«Дорожный пристав» разорил нарушителей-должников на 28 млн рублей в Томске

Должники заплатили более 28 млн рублей в Томске Фото: из открытых источников

Томские судебные приставы с помощью специального устройства, способного распознавать номера автомобилей должников взыскали с томичей более 28 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба регионального ведомства.

Программно-аппаратный комплекс состоит из фотокамеры, программного обеспечения и базы данных, в которой записана информация о штрафах ГИБДД, налогах, алиментах, кредитах, коммунальных платежах. Владелец автомобиля может погасить долги сразу наличными или безналичными средствами, а также через платёжный терминал в мобильном офисе судебных приставов. В случае, если должник отказывается погасить долг, приставы вправе арестовать машину.

Также сообщается, что за год в Томске наложено 647 арестов имущества, взыскано почти 24 млн рублей, полностью погашены долги по 1300 исполнительным производствам. На месте работы рейдовой группы было оплачено более 4 млн рублей.

Уточняется, что устройство, которое распознает номера автомобилей должников, работает на дорогах Томска с октября прошлого года.