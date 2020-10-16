Томская компания разработала «ножной» санитайзер

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Томская инновационная компания «Микросплав» разработала механический ножной санитайзер для обработки рук «Стойка дозатора СД-01М». Изделие готово к использованию в общественных местах с большой проходимостью людей, сообщает пресс-служба администрации региона.

Механический санитайзер срабатывает при нажатии ногой на педаль. На конструкции может быть закреплена любая емкость с дозатором: достаточно просто будет настроить конструкцию. Изделие отвечает высоким требованиям санитарной безопасности.

«Санитайзеры для обработки рук антисептиками, действующие в общественных местах, бывают механическими и автоматическими. Механические – экономичны в использовании, автоматические (сенсорные) – дороже, но, благодаря бесконтактному использованию, имеют более высокий класс санитарной безопасности. Наш механический санитайзер бесконтактный и отвечает высоким санитарным требованиям», - прокомментировал директор предприятия Всеволод Петров.

Новинку уже закупили научные учреждения и инновационные предприятия томского Академгородка — Томский научный центр СО РАН, институт сильноточной электроники СО РАН.

Как пояснил руководитель «Микросплава», к выпуску уже готова вторая партия санитайзеров.