Еще 77 жителей Томской области выздоровели от COVID-19

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За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 77 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 7107 человек , - сообщил в четверг, 15 октября, своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 170 новых случаев заболевания

- Среди новых заболевших у 52 человек инфекция протекает бессимптомно, у 931имеются признаки ОРВИ, у 27 диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

В обсерваторах под Томском находятся 60 человек. В школах Томской области закрыты на карантин 27 классов (0,45% от общего числа классов в регионе).

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 47,6 % мест. Коэффициент распространения инфекции немного понизился и равен 1,25 (вчера был 1,3),

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие не менее 50% свободного коечного фонда, является ключевыми условиями снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 ноября.