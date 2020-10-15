Огненная трагедия: при пожаре в Северске погибли пожилые мужчина и женщина

фото: Специальноге управление ФПС № 8 МЧС России. Фото: из открытых источников

Вчера в Северске, в пятиэтажке на ул.Лесной,10, произошел пожар, унесший две человеческие жизни. Как сообщает пресс-служба Специального управления ФПС № 8 МЧС России, сигнал о возгорании в одной из квартир поступил на пульт диспетчера в 15:24. Уже через несколько минут первое подразделение огнеборцев прибыло на место. Они обнаружили, что из окна на пятом этаже идет густой черный дым.

- В ходе разведки, поднявшись на пятый этаж, руководитель тушения пожара принял решение о механическом вскрытии входной двери. За считанные секунды дверь была вскрыта. В квартире присутствовало плотное задымление. Звеном газодымозащитной службы был обнаружен мужчина, до приезда скорой помощи пострадавшему проводилась сердечно-легочная реанимация. Также в ходе разведки была обнаружена женщина, которая не подавала признаков жизни, - сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар был полностью ликвидирован в 15 часов 35 минут. В результате частично сгорел диван и вещевая обстановка, закоптились стены и потолок.

Жертвами огненной стихии стали женщина 1942 г.р., мужчина 1935 г.р. , который скончался до прибытия скорой медицинской помощи.

Из подъезда с помощью спасательных устройств было спасено 5 человек (из них 1 ребенок).

В тушении пожара было задействовано 4 единицы техники и 15 человек личного состава.

Напомним, также вчера в Томске при пожаре на ул. Репина погибла пара пожилых супругов.