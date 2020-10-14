Сегодня днем в Томске при пожаре в жилом доме на ул. Репина погибли супруги-пенсионеры

Огонь не щадит ни молодых, ни стариков Фото: из открытых источников

14 октября в 15:15 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном кирпичном жилом доме по адресу: ул. Репина, 15, сообщает пресс-служба ведомства.

На момент прибытия первого подразделения из двухкомнатной квартиры на третьем этаже шел дым, было задымление в подъезде. До приезда пожарных деревянная дверь в квартиру, в которой произошел пожар, была вскрыта соседями.

В одной из комнат обгорела кровать, закоптились стены. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

На кровати пожарными были обнаружены тела мужчины 1939 года рождения и женщины 1938 года рождения.

«Пожар ликвидирован в 15:47. В тушении были задействованы 15 человек и три единицы техники», – сообщает Пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области.

Причина пожара устанавливается.