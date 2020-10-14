У 23-х жителей Томской области, прибывших в регион из-за рубежа, выявлен COVID-19

Как и следовало ожидать, томские туристы привезли домой с собой из дальних стран коронавирус Фото: из открытых источников

По данным управления Роспотребнадзора по Томской области, у 23 человек, прибывших в регион из-за рубежа, выявлена коронавирусная инфекция. Из них 18 заболевших, в том числе один ребенок, вернулись в Томскую область в октябре, сообщает портал администрации региона.

Управление Роспотребнадзора по Томской области напоминает, что граждане России, возвращающиеся из других стран воздушным транспортом, в течение трех дней должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить результат анализа на портале госуслуг, заполнив соответствующую форму. В Москве это можно сделать непосредственно в аэропорту «Шереметьево». До получения результата необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или месту пребывания.

За несоблюдения данных требований специалисты регионального управления Роспотребнадзора составили 16 протоколов об административном правонарушении (ч.2.ст.6.3. КоАП). Суды рассмотрели четыре протокола, вынесены решения о штрафах на общую сумму в 38,5 тысячи рублей.

Всего с начала возобновления международного авиасообщения в России (1 августа) в Томскую область прибыли из заграничных поездок 4 352 человека.