«Земский учитель»: 19 педагогов в этом году получили по миллиону рублей за переезд в томскую глубинку

19 педагогов переехали в этом году в томские села в рамках программы "Земский учитель" Фото: из открытых источников

В 2020 году, в рамках федеральной программы «Земский учитель», в Томской области были открыты 19 вакансий. Все они в настоящий момент заполнены. Учителя приступили к работе в 17 муниципалитетах региона (кроме Томска, Северска и Чаинского района), включая школы, расположенные в отдаленных населенных пунктах. 17 педагогов, переехавших в села и малые города, уже получили единовременные компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей. Еще двоим педагогам, которые участвовали в повторном конкурсном отборе, деньги поступят до конца октября.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, жевять учителей переехали на работу в Томскую область из Ульяновской, Липецкой, Московской и Новосибирской областей, республик Алтай и Тыва. Например, учитель начальных классов из Московской области теперь работает в Высоковской школе Зырянского района. Учитель биологии из Ульяновской области переехала по программе в Александровский район, два учителя английского языка из Липецкой области и Республики Алтай работают в школах Первомайского района. Еще два учителя из Тывы преподают теперь русский язык и литературу в Пудинской школе (Кедровый) и историю в Поротниковской школе (Бакчарский район).

- Мы системно работаем над возрождением деревни и сельского уклада, чтобы жизнь людей в небольших населенных пунктах была комфортной и современной. Но только то село имеет будущее, где есть хорошая школа с крепким педагогическим составом. Помогали и будем помогать учителям обустроиться на селе, цитируется в сообщении пресс-службы губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Напомним, федеральная программа «Земский учитель», разработанная по поручению Президента России Владимира Путина, стартовала в стране в январе. В рамках программы предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей учителям, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек.