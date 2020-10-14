Выгода каждый день: средний кэшбэк по кредитной карте Райффайзенбанка вырос вдвое

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Средняя сумма кэшбэка по кредитной карте Райффайзенбанка «Кэшбэк на всё» стабильно растёт месяц к месяцу. В сентябре 2020 года она составила 719 руб., в то время как в первый месяц после запуска карты всего 350 рублей, сообщает пресс-служба Райффайзенбанка.

- Рост кэшбэка свидетельствует о постепенном восстановлении рынка после пандемии и возвращении к привычной жизни: люди стали больше путешествовать, ходить в кафе и магазины, — рассказал руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка Дмитрий Коловский. — С июня количество клиентов, которые получили кэшбэк, увеличилось в 10 раз. Мы рады, что клиенты оценили простую и понятную программу лояльности и получают стабильную выгоду даже от незначительных ежедневных трат.

Владельцам кредитных карт «Кэшбэк на всё» банк всегда возвращает 1,5% от стоимости любой покупки по карте (Visa Gold) без ограничений по сумме и без выполнения каких-либо условий.

Карта «Кэшбэк на всё» бесплатна в обслуживании. Ее доступный лимит — до 600 000 руб, а беспроцентный период составляет до 52 дней.

Больше о возможностях кредитной карты «Кэшбэк на всё» можно узнать на raif.ru.

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