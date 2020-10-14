За убитого лося в Томской области можно получить штраф от 400 тыс. рублей

Один убитый лось может существенно сократить бюджет браконьера. Фото: Из открытых источников

С начала 2020 года региональный департамент охотничьего и рыбного хозяйства выявил 124 нарушения природоохранного законодательства, по четырем из них возбуждены уголовные дела. За этот же период 2019 года было зафиксировано 192 нарушения и возбуждено девять уголовных дел. Ущерб от незаконной добычи охотничьих ресурсов по выявленным случаям снизился в два раза — с 3,2 до 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

- Положительная динамика обусловлена ужесточением ответственности за нарушение правил охоты. Увеличен размер исков, появилась возможность лишать права охоты, а главное — судебная практика конфискации имущества браконьера, - пояснил заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Так, за незаконную добычу лося может быть предъявлен иск до 400 тыс. рублей, в случае браконьерства на территории заказника - до 560 тыс. рублей. При незаконном отстреле животных, занесенных в Красные книги субъектов РФ (например, сибирской косули), иск достигает 280 тыс. рублей.

Кроме того, на снижении числа нарушений среди охотников сказалось эффективное взаимодействие охотинспекторов с Россгвардией и отлаженная система выдачи разрешительных документов на право охоты.

- Получить возможность легально охотиться стало проще, и количество выданных разрешений ежегодно растет. Если в 2013 - 2015 годах в среднем выдавалось по 12 - 15 тысяч разрешений, то в 2018-2020 - 35 - 40 тысяч при относительно постоянной численности охотников, - подчеркнул вице-губернатор.

Среди других факторов, которые стали причиной сокращения нарушений в сфере охоты, специалисты называют усиление материально-технической базы службы охотнадзора, активное участие общественников и охотинспекторов в профилактике правонарушений.