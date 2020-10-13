На севере Томской области попали под суд браконьеры, которые поймали стерлядь и осетров

Сегодня многие из привычных нашим предкам рыб стали редкими и запретными Фото: из открытых источников

Отделением дознания Томского линейного отдела завершено расследование двух уголовных дел, возбужденных в отношении жителей Томской области по фактам незаконной добычи водных биологических ресурсов, сообщает сайт управления на транспорте МВД России по СФО.

Фигурантом одного из уголовных дел стал 59-летний житель города Стрежевой Томской области, который без разрешения, с помощью запрещенного орудия лова – «морды» – добыл 4 экземпляра стерляди. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с применением самоходного транспортного плавающего средства). В ходе расследования уголовного дела мужчина возместил причиненный природе ущерб, превышающий 18 тысяч рублей.

Другим фигурантом стал 33-летний житель города Стрежевой, который рыболовной сетью незаконно добыл молодь сибирского осетра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 (Незаконная добыча, хранение водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации). Подозреваемый возместил ущерб в размере 10 тысяч рублей.

Всего в текущем году томские транспортные полицейские возбудили 23 уголовных дела об экологических преступлениях, к уголовной ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов привлечено 25 человек. Общий ущерб, который они причинили противоправными действиями составил почти 570 тысяч рублей.

Транспортная полиция призывает граждан ответственно относиться к сохранению природных богатств. Если вы стали очевидцем браконьерства или обнаружили орудия незаконного промысла биологических ресурсов, сообщайте об этом в дежурные части подразделений транспортной полиции МВД России.