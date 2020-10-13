Депутаты нового созыва думы Томска избрали председателей комитетов и их заместителей

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Сегодня, 13 октября, в думе города Томска проходит второе внеочередное собрание депутатов VII созыва. Главным вопросом повестки дня стало избрание председателей пяти парламентских комитетов.

По итогам голосования думцев, председателем комитета по бюджету, экономике и собственности был избран Владимир Самокиш, его заместителем стал Андрей Федченко. Оба представляют фракцию «Единая Россия».

Комитет думы по социальным вопросам возглавила Елена Ульянова, представляющая «Партию роста», ее заместителем станет Алексей Балановский из «Единой России».

Курировать вопросы спорта и молодежной политики в качестве председателя соответствующего комитета будет Константин Ушаков («Справедливая Россия»), заместителем станет Владимир Чолахян из фракции КПРФ.

Главой комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре избран коммунист, заместитель спикера Андрей Петров. Его заместителем станет однопартиец Кирилл Куртуков. Напомним, в думе предыдущего созыва Андрей Петров также возглавлял данный комитет. Руководить комитетом городского хозяйства будет также представитель КПРФ, Александр Губарь, заместителем станет самовыдвиженец Денис Ярмош.

Постоянную комиссию по регламенту и правовым вопросам депутаты доверили возглавить единороссу Илье Леонтьеву, его заместителем станет Юрий Ворошилин из ЛДПР.