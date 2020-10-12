С начала года в Томской области на 12,1 % увеличилось число малых и средних компаний-экспортеров

Томская область и производит продукцию, и торгует ей с другими странами Фото: из открытых источников

По данным Федеральной таможенной службы, количество томских малых и средних предприятий, работающих на экспорт, с начала 2020 года выросло на 12,1 %. Этот же показатель по регионам Сибирского федерального округа снизился на 1,8 %, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Основными статьями регионального экспорта в этом году стали электрические устройства и аппаратура связи, пластмассы и изделия из них, мясо, компьютеры, овощи, медтехника и другое.

Свою продукцию томские компании чаще всего экспортируют в Китай, США, Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Киргизию, Великобританию, Монголию.

– В 2020 году томский Центр поддержки экспорта в режиме онлайн организовал более 30 бизнес-миссий для малых и средних предприятий региона, – сообщил руководитель центра Александр Беляев. – До конца года запланировано еще 40 таких мероприятий с потенциальными партнерами из Казахстана, Таджикистана, Китая, Вьетнама, Объединенных Арабских Эмиратов, Шри-Ланки, Индонезии, Малайзии, США, Польши, Нидерландов, Дании, Финляндии, Чехии, Франции и других стран.

Онлайн-переговоры организуются Центром поддержки экспорта в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии администрации Томской области, Минэкономразвития России и Российского экспортного центра.