Школы Томска проводят дезинфекцию классов, учащиеся которых находятся на карантине

В школах обрабатывают помещения спецсредствами или привлекают службу дезинфекции. Фото: из открытых источников

Только за сегодняшний день департамент образования Томска проверил соблюдение санитарных требований в 35 общеобразовательных учреждениях и 25 корпусах детских садов.

Особое внимание уделяется выполнению мер дезинфекции классов, находящихся на карантине, подчеркивает пресс-служба мэрии. Эти мероприятия школы проводят самостоятельно – обрабатывают кабинеты спецсредствами или привлекают специалистов службы дезинфекции. Добавим, что по информации регионального оперштаба на 12 октября по Томской области на карантин из-за коронавируса переведено 37 классов.

– Все образовательные учреждения Томска оснащены рециркуляторами – бактерицидными лампами для дезинфекции и обработки помещений, а также бесконтактными термометрами для обеспечения входного контроля и замеров термометрии у сотрудников и детей. Входные зоны и санитарные комнаты оснащены резервуарами с антисептическими средствами для обработки рук. Часть учреждений на входе установили бесконтактные санитайзеры (с автоматическим разбрызгиванием антисептика на подставленные руки), – говорится в сообщении.

По данным мэрии, в 2020 году муниципальным образовательным учреждениям выделено 48,8 млн руб. из областного бюджета на меры по предупреждению распространения COVID-19. На эту сумму приобретено более 1,5 тыс. бесконтактных термометров, 1 967 рециркуляторов для обеззараживания воздуха, более 4,6 тыс. дозаторов антисептических средств для обработки рук, восемь тепловизоров, а также средства индзащиты, антисептические средства и др.