В Томске по нацпроекту за 4 года отремонтировано свыше 160 км городских дорог

Дороги Томска приводят в порядок на регулярной основе Фото: из открытых источников

В мэрии Томска в режиме видеоконференции прошло совещание по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», участники которого обсудили итоги работы программы в целом, и за 9 текущего месяцев текущего года, сообщает сайт администрации областного центра.

В начале совещания глава города И. Кляйн отметил, что Томск – активный участник национальных программ, в том числе, по ремонту дорог. Если говорить за пять лет, то в нашем городе на средства федерального, регионального и местного бюджетов приведено в порядок почти 2,2 млн «квадратов» дорог, на которых проложены маршруты общественного транспорта. С каждым годом в Томске становится все больше дорог, отвечающих нормативным требованиям. Сегодня их доля превышает 50%. По задачам нацпроекта, к концу 2024 года этот показатель должен быть приближен к 70%.

С 2017 по 2020 гг. в областном центре были отремонтированы дороги на 75 улицах. В 2020 году в Томске на всю ширину проезжей части были отремонтированы 12 участков улично-дорожной сети общей протяженностью почти 13 км. Это позволило обеспечить безопасность участников дорожного движения на участках ул. Пушкина, Усова, Артема, Профсоюзной, Пролетарской, на транспортной развязке в районе 4-ой поликлиники и пр. Сегодня завершаются приемка выполненных работ в части нанесения разметки, подрядчики уже получили более 98% оплаты.

Как отметил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус, сегодня в Томске сформирован перечень планируемых к ремонту дорог более чем на 60 улицах, которые планируют отремонтировать к 2024 году. На 2021 год в список включены участки ул. Яковлева, Гагарина, Б. Куна, Беринга и пр.

Окончательные списки будут утверждены после синхронизации с графиками работы ресурсоснабжающих организаций. При формировании перечня был учтен принцип комплексного благоустройства территории – планируемые к ремонту участки приближены к тем, где работы были проведены в прошлые годы.

В настоящее время по ремонту 10 объектов подготовлена проектно-сметная документация и направлена в ООО «Томский центр ценообразования в строительстве» для проверки достоверности определения сметной стоимости и дальнейшего размещения торгов и определения подрядчиков. Контракты с подрядными организациями будут заключены к декабрю этого года. При этом, будет сформировано несколько лотов, это позволит увеличить размер экономии, сложившейся по итогам торгов, и, значит, количество ремонтируемых улиц.