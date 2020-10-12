В Северске выявлено 856 случаев заражения COVID-19

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По состоянию на 8 октября на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 856 подтверждённых случаев COVID-19. В инфекционном отделении местной клинической больницы находятся пятьдесят восемь пациентов, ещё двадцать госпитализированы в ЛПУ города Томска, сообщается на сайте Межрегионального управления N 81 ФМБА России.

- Из числа ранее заболевших пятьсот девять человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находится 448 человек, контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 2 906 человек, - также говорится в сообщении. По месту жительства всех заболевших проведена дезинфекция.

Напомним, по данным от 6 октября в Северске насчитывалось 759 заболевших, 56 горожан с коронавирусом находились в больницах.