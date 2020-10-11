Погода в Томске 11 октября 2020: опять мокрый снег с дождем и туман

Погода не хочет баловать жителей Томской области - опять мокрый снег Фото: из открытых источников

По сведениям гидрометцентра, по Томской области и г. Томску ожидается погода облачная с прояснениями.

Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега; днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный 1-6 м/с, местами порывы до 11 м/с.

Температура ночью –3…+2°С, при прояснениях до –8°С. Температура днем +1…+6°С. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.