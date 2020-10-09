Строительство транспортной развязки в окрестностях Томска должно быть завершено до конца года

Новая развязка на окраине Томска позволит уменьшить количество "автопробок" Фото: из открытых источников

Заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный провел штаб по строительству двухуровневой транспортной развязки с тоннелем под железной дорогой Тайга – Томск на 76-м км, сообщает портал администрации региона.

В рамках завершающего, четвертого этапа в этом году дорожники выполнили работы по строительству 800 м Богашевского тракта с примыканием к площади Южной, кольцевого пересечения улиц Мокрушина, Нефтяной и Коларовского тракта. Сейчас на объектах завершаются устройство бортового камня и благоустройство.

Основной объем работ развернут на строительстве автодорожного тоннеля. Подрядчики выполнили устройство котлованов с обеих сторон железной дороги с укреплением стенок шпунтованной балкой и бетонированием ростверков. Смонтирован защитный экран под железнодорожными путями из труб. В районе производства работ по устройству тоннеля выполнена струйная цементация грунта для защиты грунта от осыпания. Завершена проходка трех штолен под бетонирование основания стен.

Вице-губернатор вместе с подрядчиками, специалистами областного департамента транспорта и связи и журналистами спустился в котлован правого портала тоннеля и осмотрел площадку для установки каркаса под устройство несущих балок стен сооружения.

– Финальный этап строительства масштабного объекта, стоимость которого превышает 1,8 миллиарда рублей, идет в соответствии с графиком. Губернатор Сергей Жвачкин поставил задачу завершить строительство до конца года, и нашим дорожникам это по силам. Мы организовали круглосуточную работу в две смены со строгим соблюдением технологии. По требованию главы региона на объекте работает многоуровневая система контроля качества, – подчеркнул Игорь Шатурный.

Строительство транспортной развязки началось по решению губернатора Сергея Жвачкина и при поддержке президента РФ в 2017 году. Тогда дорожники построили кольцевое пересечение на Коларовском тракте в месте выезда из будущего тоннеля и примыкание к улице Континентальной, переустроили инженерные сети. В 2018 и 2019 годах в районе Богашевского тракта построены шестиполосный автодорожный путепровод, четыре подпорные стенки, выполнены сооружение буронабивных свай автодорожного тоннеля и вынос инженерных коммуникаций.