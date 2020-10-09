Банкир на севере Томской области придумал «схему» и обманул бизнесмена на 10 миллионов рублей

Сначала была зависть, а потом возникла схема обмана доверчивого предпринимателя
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Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Стрежевого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), сообщает сайт ведомства.
По версии следствия, в 2016 году обвиняемый, являясь руководителем дополнительного офиса банка в г. Стрежевом и зная о получении одним из местных предпринимателей кредита в значительной сумме, предложил ему помощь в организации поставки крупной партии стройматериалов.
Используя доверительные отношения, он обеспечил заключение заведомо неисполнимого договора поставки между этим предпринимателем и другим своим знакомым, который, не подозревая о преступных намерениях, разрешил ему воспользоваться своим расчетным счетом для перевода денег.
Сумма похищенных денежных средств составила 10 млн. рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Стрежевской городской суд Томской области.