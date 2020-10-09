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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: + 131 новый случай заражения

Общее число заболевших в регионе достигло 8 454
Алиса СелезневаАлиса Селезнева
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Фото: из открытых источников

Сегодня, 9 октября, в Томской области выявлен сразу 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 8 454 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 12 126 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 201 пациент скончался, 7092 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели у 1 272 238 человек, 22 257 скончались, 1 009 421 выздоровели.