Коронавирус в Томске: + 131 новый случай заражения

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Сегодня, 9 октября, в Томской области выявлен сразу 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 8 454 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 12 126 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 201 пациент скончался, 7092 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели у 1 272 238 человек, 22 257 скончались, 1 009 421 выздоровели.