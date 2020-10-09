Томские сборщики дикоросов заготовили в этом сезоне в 7 раз больше грибов

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Общий объем заготовки дикоросов в Томской области в нынешнем сезоне составил 2,7 тыс. тонн, что на 10,7 процента превышает показатели 2019 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

Наиболее значительный рост объемов заготовки отмечен по белому грибу: его удалось собрать в количестве 243 тонн, это в 7,2 раза больше, чем в прошлом году.

Различных ягод заготовлено в регионе 1060 тонн, что соотносится со среднегодовыми значениями.

- Сейчас идет прием заявок от перерабатывающих предприятий на предоставление субсидии до одного миллиона рублей на возмещение части затрат по бизнес-проектам, направленным на развитие сферы заготовки и переработки дикоросов, а также закупку нового технологического оборудования, — сообщил заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Добавим, подать соответствующую заявку предприниматели могут до 14 октября. Документы принимает областной департамент потребительского рынка (пл. Ленина, 6-а, кабинет № 16, тел. 8 (3822) 511-074, 518-119).