Безопасность детства: в Октябрьском районе Томска появятся новые игровые площадки

Эта игровая детская площадка с обновленными элементами "прописана" на Иркутском тракте, 32. Фото предоставлено пресс-службой администрации Томска.

В 2020 году в Октябрьском районе Томска на средства муниципального и областного бюджетов запланировано благоустройство детских площадок по 23 адресам на общую сумму 2,9 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации. В 2019 году в этом районе площадки были установлены по 13 адресам на сумму 1,9 млн рублей.

- Адреса площадок определены районной администрацией вместе с томичами, в том числе в рамках всероссийской акции «Безопасность детства», - пояснили в мэрии. - Новые игровые объекты установлены по ул. Рабочей, 9, Мичурина,77, Яковлева, 2/1, в процессе монтажа детская площадка по ул. И. Черных, 97/2. Полностью заменены элементы уже существующих игровых зон на придомовой территории по Иркутскому тракту, 32, в этом благоустроительном сезоне также будет обновлена площадка на Лазарева, 5.

Специалисты уточнили, что на 17 детских площадках во дворах Октябрьского района запланирована установка дополнительных игровых элементов: новый облик уже получили площадки во дворах в пос. Светлый, 18, на Иркутском тракте, 102 и 184, ул. Вокзальной, 21, Мичурина, 85,59а, С.Лазо,17, Б. Куна, 24/2, 26/2 и по ул. Загорной.

По словам мэра Ивана Кляйна, в этом году в Томске обустроено почти вдвое больше детских площадок, чем в прошлом. Примерно две трети от общего количества – это дополнение уже действующих территорий детского досуга современными игровыми элементами. Сотрудники районных администраций сегодня проводят обследование и инвентаризацию городских детских и спортивных площадок для поддержания их в исправном состоянии. Отдых юных томичей должен быть комфортным и безопасным.