В каждом рисунке Родина: томская глубинка - глазами юных художников

В ярких, красочных рисунках юные художники выразили свою любовь к малой родине. Фото: Из открытых источников

В Томской области финишировал конкурс художественных работ «Сельское хозяйство в красках», который проходил по трем номинациям: «Русское поле», «Деревня глазами художника» и «Человек сельского труда». В конкурсе приняло участие более 50 учащихся художественных школ и школ искусств региона, сообщает пресс-служба областного департамента по социально-экономическому развитию села.

- Особенно активными показали себя ученики Детской художественной школы № 1 Томска и учащиеся Рыбаловской ДХШ Томского района, - рассказали в жюри конкурса. - Порадовали душевностью и свежестью идей работы юных художников из Кожевниковского и Бакчарского районов. Красочностью и оригинальностью отличаются творения ребят из Первомайского района. Кропотливость и аккуратность исполнения выделяет работы самых маленьких участников конкурса – воспитанников детского сада пос. Молодежный Томского района. Награждение лучших пройдет 24 октября на празднике «Золотая осень».

Напомним, что в каждой номинации определяется по три лауреата. Победители получат дипломы разных степеней и ценные призы, остальные конкурсанты – свидетельства участников.