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Не вынесла ареста иномарки: томичка погасила штрафы ГИБДД и налоги после того, как ее авто опечатали приставы

Долг неплательщицы составлял в общей сложности 44 тыс. рублей
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Томичка погасила долги после того, как ее дорогую легковушку увезли на эвакуаторе судебные приставы.

Томичка погасила долги после того, как ее дорогую легковушку увезли на эвакуаторе судебные приставы.

Фото: Из открытых источников

- В отношении томички в течение года было возбуждено полтора десятка исполнительных производств. Штрафы ГИБДД в общей сложности составили 3 тыс. рублей, неоплаченные налоговые платежи – 30 тыс. рублей. Поскольку ни один из долгов не оплачивался в добровольный срок, предоставленный приставом, накопился исполнительский сбор на 11 тыс. рублей, - сообщила пресс-служба УФССП России по Томской области.

В ведомстве уточнили, что за весь год сотрудник отделения судебных приставов по Октябрьскому району предприняла ряд мер для того, чтобы гражданка самостоятельно оплачивала долги. В частности, был вынесен запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД с ее автомобилем Toyota Avensis 2007 года выпуска, а также на регистрацию ее квартиры в Росреестре. Однако томичка игнорировала оплату долга. Изменить свою позицию ее заставил арест иномарки. В день, когда машину увезли на эвакуаторе, она поинтересовалась точной суммой задолженности и незамедлительно погасила ее, после чего машину вернули владелице.

ЧП