Погода в Томске 8 октября 2020: город ждет мокрый снег и порывистый ветер

По имеющейся информации, небольшой мокрый снег в Томск пришел до конца этой недели. На следующей синоптики ожидают днем осадки в виде дождя и незначительное потепление. Фото: Из открытых источников

Как сообщили синоптики, сегодня днем в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, днем умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем от 0 до +2. На дорогах утром местами гололедица

- По области будет облачная погода с прояснениями и небольшие (в отдельных районах умеренные) осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедные явления.

Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем -2, +3. На дорогах утром местами гололедица, - уточнили гидрометеорологи.