Власти: если томичи не будут соблюдать мер профилактики COVID-19, ограничения могут вернуться

Фото: из открытых источников

С 9 октября, в соответствии с решением губернатора и регионального оперштаба, в Томской области ужесточаются меры по соблюдению масочного режима. Все торговые организации, заведения общепита, общественный транспорт и остальные учреждения сферы услуг, должны настоятельно рекомендовать своим клиентам использовать защитные маски, и при их отсутствии или отказа надеть– не обслуживать. Нарушителей ждут санкции – вплоть до закрытия магазина или кафе.

- После 9 октября водитель общественного транспорта не должен ехать, если кто-то в салоне находится без маски. Правоохранительные органы будут заниматься отдельно автотранспортными предприятиями, которые возят людей без масок. В торговле — нельзя обслуживать людей без масок. Если при проверке подтвердится, что человека обслужили без маски, мы будем закрывать магазины. Считаю, торговые предприятия должны сами понимать, что им будет хуже, если все опять закроется, — сказал сегодня губернатор Томской области Сергей Жвачкин журналистам. Он подчеркнул, что пока речь о приостановке работы учреждений и организаций сферы торговли и услуг, не идет, но очень многое зависит от дальнейшего развития эпидситуации, а значит, ответсвенности самих жителей региона. По мнению главы, соблюдение томичами всего трех простых правил: ношение масок, перчаток и социальное дистанцирование, позволят обойтись без жестких мер, наносящих большой экономический ущерб.

Губернатор также отметил, что число вызовов скорой помощи в настоящий момент возросло вдвое, возросла нагрузка и на участковых специалистов. Чтобы врачи поликлиник успевали посетить за день как можно больше пациентов, за счет областной казны будут наняты 30 автомобилей такси, которые будут возить медиков по вызовам.

Также решается вопрос с созданием в Томске дополнительных бригад скорой медицинской помощи.