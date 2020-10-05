15-летний подросток погиб в томском селе, врезавшись на скутере в столб

фото: УМВД по Томской области.

ДТП со смертельным исходом произошло в ночь с воскресенья на понедельник, в селе Куяново Первомайского района, на улице Береговой, 61.

В половине первого ночи 15-летний подросток, управляя скутером Racer, не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередач.

- Несовершеннолетний мопедист управлял транспортным средством без мотошлема. От полученных травм юноша погиб на месте происшествия. Обстоятельства ДПТ выясняются, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям не доверять управление мопедом, скутером, мотоциклом своим детям и напоминают, что для управления мопедом необходимо наличие водительского удостоверения категории «М». Обязательные условия для этого - достижение 16-летнего возраста, обучение в автошколе и сдача экзамена в ГИБДД.