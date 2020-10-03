Коронавирус в Томске: + 98 новых случаев заражения

Уровень заболеваемости "короной" в Томской области остается высоким и не снижается Фото: из открытых источников

Сегодня, 3 октября, в Томской области выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 7 768 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 9 859 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 174 пациента скончались, 5 563 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 204 502 человека, 21 251 скончались, 975 859 выздоровели.