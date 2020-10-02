В рамках рекультивации территории на старом полигоне в Новомихайловке создается дренажная система

Отравленные земли старого полигона ТБО в Новомихайловке источают отраву Фото: из открытых источников

Подрядная организация планирует завершить комплекс подготовительных работ в рамках технического этапа работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в окрестностях деревни Новомихайловка Томского района к началу декабря, сообщает портал администрации области.

За три месяца выполнена большая часть работ, предусмотренных техническим заданием на 2020 год. На территории полигона снесены старые здания и сооружения, выкорчеван кустарник, произведено террасирование и частично спланировано свалочное тело, ликвидированы две ямы Беккари с последующей дезинфекцией. На объекте работает 10 единиц спецтехники и бригада в составе 15 человек.

– Согласно муниципальному контракту мы приступили к монтажу дренажной системы на полигоне, – сообщил ведущий инженер по техническому обеспечению организации-подрядчика СМУ ТГАСУ Александр Жуков. – Техника формирует дорогу к месту, где в ближайшее время будет установлена емкость для сбора фильтрата. В траншеи планируется проложить порядка 800 метров трубопровода, по которому фильтрат будет собираться в емкости для дальнейшей утилизации.

Технический этап рекультивации рассчитан на четыре года, после чего стартуют агротехнические и фитомелиоративные мероприятия, включая посев трав. К 2028 году после полного восстановления ценности нарушенных земель на месте бывшего полигона будет создана зеленая рекреационная зона.

Рекультивация полигона ТБО в Новомихайловке производится в рамках регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Полигон площадью 54 гектара эксплуатировался с 1964 года, количество накопленных на нем отходов превышает 34 млн кубометров. На реализацию мероприятий по рекультивации полигона ТБО в Новомихайловке до 2029 года будет направлено 447,3 млн рублей, из них 357,8 млн рублей – из федерального бюджета.