Маски и перчатки в обязательном порядке: в Томске полиция и районные власти проверяют магазины, автобусы и кафе

Проверяющие посетили за минувшие сутки 95 объектов массового скопления людей, проверяя соблюдение противоэпидрежима. Фото пресс-службы администрации Томска.

Ежедневно представители администрации Томска совместно с сотрудниками УМВД проводят мониторинг продуктовых и промышленных магазинов, кафе, транспорта, мест общего пользования в многоквартирных жилых домах и административных учреждениях. Об этом сообщает администрация города.

Так, 30 сентября сотрудники отдела потребительского рынка администрации Кировского района совместно с представителями УМВД провели мониторинг объектов потребительского рынка. В Кировском районе были проверены магазины канцелярских товаров, филиалы крупных торговых сетей, мелкие продуктовые павильоны, а также заведения общепита. Всего в ходе мониторинга было обследовано 26 объектов, составлено 36 протоколов.

В результате выявлено отсутствие дистанционной разметки возле касс, нахождение посетителей в кафе без масок. Предприниматели пояснили, что в процессе приема пищи томичи санитарно-защитную маску, безусловно, не используют, однако приняты все меры по установлению дистанции между столиками и дезинфекции внешних поверхностей заведения – столов, стульев, гардеробных, входных групп.

За сутки в районах Томска проверено 95 объектов потребительского рынка – кафе, магазинов, парикмахерских, аптек. В ходе мониторинга сотрудниками райотделов потребительского рынка зафиксировано 54 нарушения, информация передана в УМВД.