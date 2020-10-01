«Космический урок» пройдет в Томске в новом формате в начале октября

Первый в России «Космический урок» прошел в Томской области в 2017 году. Фото: из открытых источников

Новый «Космический урок», 14-й по счету, планируется провести в Томской области в начале октября. Его темой станет «Рой наноспутников», а участниками будут ученики 8-11-х классов и воспитанники программы «Космоквантум».

Проект «Космический урок» реализуется в Томске с 2017 года. Его организаторами являются Роскосмос и РКК «Энергия» совместно с ТПУ, ТГПУ и ГТРК «Томск». В рамках проекта школьники выходят на связь с космонавтами, узнают больше об отечественных достижениях в науке и технике, об истории освоения космоса, опытах и экспериментах на орбите Земли и т. д.

Координатором нового формата «Космического урока» выступит Томский политехнический университет. «В 2020 году проект станет более масштабным: к нему присоединятся города Омск и Королев, а также детские технопарки «Кванториум». Именно на площадках технопарка и будут проходить уроки, конечно, с соблюдением всех необходимых мер противоэпидемиологической безопасности», - отметил координатор проекта, директор Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексей Яковлев.

В качестве главных экспертов выступят член-корреспондент РАН, директор НТЦ «Космонит» ОАО «Российские космические системы» Григорий Чернявский и выпускник ТПУ, генеральный конструктор автоматических космических систем и комплексов Роскосмоса Виктор Хартов. Во время урока будет организована связь с космонавтами МКС.