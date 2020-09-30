В Томской области социальные выплаты получают более 280 тысяч пожилых льготников

Томский регион оказывает значительную социальную поддержку старшему поколению Фото: из открытых источников

Социальные выплаты по льготным основаниям в Томской области получают более 280 тысяч пожилых людей, сообщает портал администрации региона.

К самым массовым выплатам относятся поддержка на оплату ЖКУ, ее получают более 146 тысяч человек, и оплата проезда – 98 тысяч человек.

На адресную помощь ветеранам и вдовам участников Великой Отечественной войны в 2020 году выделено более 34,5 млн рублей. Так, на ремонт жилья регион направит 23,6 млн рублей, помощь получат более 400 семей ветеранов. Расходы на зубопротезирование составят не менее 3,3 млн рублей, еще 6,3 млн рублей – на дополнительное оздоровление ветеранов (сверх программы государственных гарантий получения бесплатной медицинской помощи). Помощь получат почти 1,5 тысячи ветеранов.

Выплаты к юбилейным дням рождения – 90 и 100 лет – получили более 950 человек.