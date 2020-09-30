Больше 140 тысяч томичей прошли вакцинацию от гриппа

В областном центре 3 октября завершают свою работу мобильные прививочные комплексы. Фото: из открытых источников

В Томской области продолжается вакцинация против гриппа. Вакцины уже получили более 141 тысячи жителей региона, из которых 36 тысяч – дети.

- Важность прививки заключается в выработке коллективного иммунитета – чем больше привитых, тем выше будет невосприимчивость к вирусу, – цитирует пресс-служба областной администрации начальника облздрава Сергея Дмитриева.

В медорганизациях региона, а также мобильных комплексах, применяются современные вакцины «Совигрипп», «Флю-М». По словам медиков, повышенному риску заражения и тяжелого течения гриппа подвержены беременные женщины, дети в возрасте до 6 лет, а также люди старше 60 лет и страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями. Все эти группы должны пройти вакцинацию в первую очередь.

В областном центре 3 октября завершают свою работу мобильные прививочные комплексы. Прививку можно поставить 1, 2 и 3 октября с 12 до 18 часов на площади Ново-Соборной, у здания администрации Томской области, у торговых центров «Изумрудный город», «Мирамикс», центра водных видов спорта «Звездный», лыжной базы «Политехник» и в микрорайоне «Южные ворота».

Всего в мобильных комплексах прививку от гриппа поставили 5606 томичей.