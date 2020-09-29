COVID-19: в Томской области за полгода 10 тысячам человек выписали штрафы за нарушение масочного режима

Протоколы и штрафы ждут нарушителей эпидрежима Фото: из открытых источников

В скором времени к межведомственным рейдам в магазинах, ТЦ, кафе и маршрутках могут присоединиться дружинники и волонтеры, сообщает портал администрации Томской области. Привлекать общественников к профилактике нарушений требований СанПин планируется регулярно. Предполагается, что их участие в рейдах позволит снизить количество сплошных проверок и планировать работу профильных ведомств более точечно.

Сегодня контрольные мероприятия полиции, Роспотребнадзора и органов местного самоуправления еженедельно охватывают до 300 объектов торговли, общепита и транспорта. Различные нарушения обязательных для профилактики COVID-19 правил выявляют в среднем на 20% предприятий.

На минувшей неделе – с 21 по 25 сентября – проверки эпидрежима прошли в 264 организациях региона. Условия социальной дистанции, дезинфекции, «входного фильтра» и других обязательных в сегодняшних реалиях требований допускали 64 из них.

За полгода проверок за подобные нарушения суды Томской области вынесли 30 предупреждений, около 50 решений о штрафе и более 10 – о приостановке деятельности. На основании 20 тысяч протоколов почти 10 тысяч человек получили штрафы за нарушения масочного режима.