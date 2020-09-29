Итоги ремонтной кампании: начальники томских коммунальщиков оштрафованы на 380 тысяч рублей

Из года в год количество жалоб на работу томских коммунальщиков только растет Фото: из открытых источников

За время летней ремонтной кампании департамент ЖКХ и госжилнадзора Томской области более 70 раз привлек ресурсоснабжающую организацию к административной ответственности за превышение сроков отключения горячей воды в жилых домах, сообщает портал администрации региона.

Как сообщил заместитель начальника департамента Чингис Цыренжапов, в этом году по вопросам отсутствия горячего водоснабжения в многоквартирных домах в Госжилнадзор поступило более 750 обращений. При этом за аналогичный период прошлого года поступило около 530 таких обращений.

– Мы провели 80 административных расследований и составили 57 протоколов об административном правонарушении. «ТомскРТС» и его должностные лица более 70 раз привлечены к административной ответственности и оштрафованы в общей сложности более чем на 380 тысяч рублей, – сказал он.

По Кодексу об административных правонарушениях РФ максимальный штраф за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами – 10 тыс. рублей на юрлицо и 1 тыс. рублей на должностное лицо. Чингис Цыренжапов подчеркнул, что на общественном совете областного департамента ЖКХ и госжилнадзора планируется обсудить возможность увеличения штрафов.

– Мы видим, что год от года ремонтная кампания на сетях усложняется, а количество жалоб на превышение сроков отключения воды растет, – подытожил замначальника департамента. – Тому есть объективная причина – значительный износ сетей, особенно квартальных. Но по итогам административных расследований мы делаем вывод, что все участники ремонтной кампании, в том числе ресурсоснабжающая организация, далеко не всегда дисциплинированно подходят к исполнению своих обязанностей.