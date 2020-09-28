Томичка «клюнула» на уловки мошенников в сети Интернет, пытаясь приобрести модные кроссовки

Сеть Интернет полна неприятных "сюрпризов" Фото: из открытых источников

В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение о хищении денежных средств у гражданки, 1990 года рождения, сообщает сайт регионального управления полиции.

По предварительной информации, потерпевшая, поклонница одного из телевизионных реалити-шоу, следила за жизнью своих любимых героев не только на телевидении, но и в социальных сетях.

В социальной сети один из участников шоу показал подписчикам свое новое приобретение – классные кроссовки, а также прикрепил ссылку к посту, где была приобретена обувь, по которой перешла потерпевшая и оформила покупку кроссовок. За товар женщина перевела 3600 рублей, но заказ так и не получила.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».