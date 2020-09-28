В селе Бакчар Томской области появилось первое молочное производство

Проект сельхозкооператива «Бакчарский фермер» в 2019 году получил государственную поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Фото: из открытых источников

Сельскохозяйственный кооператив «Бакчарский фермер» запустил современный молочный цех, где теперь производят пастеризованное и топленое молоко, сметану, сливки, творог, кефир, снежок, масло, ряженку, сыр и йогурты с жимолостью.

- Проект сельхозкооператива «Бакчарский фермер» в 2019 году получил государственную поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации». Фермерам был предоставлен грант - 23,5 млн рублей на развитие материально-технической базы, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Уточняется, что общая стоимость проекта, который включает в себя 2 этапа - строительство молочного цеха мощностью до 1,5 тонн в сутки и приобретение модульной линии убоя скота, составляет почти 39,2 млн рублей.

-Кооперация для фермера – это самая короткая дорога от поля или фермы к прилавку. В одиночестве выдержать требования покупателей и стандарты рынка очень сложноУчастники бакчарского кооператива это хорошо понимают. Для успешной работы необходимо отработать весь механизм взаимодействия. Каждый член кооператива должен соблюдать технологическую и трудовую дисциплину - в поставках, объемах, качестве сырья. Если один ошибается, он подводит всех, - цитирует пресс-служба замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра.

Сообщается также, что завершить второй этап проекта – установить убойную линию кооператив планирует до конца этого года. В настоящее время идет оформление земельного участка для ее размещения, разработка проекта санитарно-защитной зоны. В будущем фермеры планируют расширить линейку мясной продукции, построив цех по производству колбасных изделий.