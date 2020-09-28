Как сберечь энергию: это знают юные томичи – участники фестиваля #ВместеЯрче

Дети из разных городов страны участвуют в фестивале #ВместеЯрче, Томск - не исключение. Фото: Из открытых источников

Томск снова стал участником Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, который в этом году отметил свое 5-летие. Социальные мероприятия фестиваля проводятся с августа по октябрь и запланированы в 74 регионах России, а также в Казахстане, Киргизии и Армении, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В октябре тематические мероприятия по энергосбережению и просвещению состоятся в дошкольных образовательных учреждениях, в школах, домах детского творчества. Всего в рамках проекта запланировано около 300 мероприятий, - уточнили в мэрии. - Так в детсадах будут созданы мини-музеи, организованы фотовыставки, тематические квесты по энергосбережению, выставки рисунков и творческих поделок детей, показ мультфильмов, акции по экономии энергоресурсов, экспериментально-исследовательская деятельность. Воспитанники детского сада №8 примут участие в виртуальной экскурсии на ГРЭС-2, ребятишки из детского сада №21 посмотрят серию фильмов об устройстве электроприборов и правилах безопасного обращения с ними.

Добавим, 16 октября школы Томска присоединятся ко Всероссийскому уроку «Экология и энергосбережение», а 17 октября планируют побывать на Международном форуме «Российская энергетическая неделя-2020» в Москве.