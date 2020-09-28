«Серебро» за участие в командных соревнованиях по волейболу привезла в Томск преподаватель ТУСУРа

Эта медаль пополнила копилку наград за спортивные достижения Томского университета систем управления и радиоэлектроники. Фото предоставлено пресс-службой ТУСУРа. Фото: Из открытых источников

Старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта ТУСУРа, тренер мужской студенческой сборной вуза по волейболу Олеся Головчук приняла участие в XXIX Открытом первенстве России среди команд ветеранов по волейболу и пляжному волейболу. Спортсмены заняли второе и пятое место в разных возрастных категориях, сообщила пресс-служба вуза.

- Открытое первенство России проходило со 2 по 17 сентября в Витязево (Анапа) и собрало 119 команд в соревнованиях по волейболу, из которых 83 были мужскими, 36 – женскими. Кроме того, в пляжном волейболе приняло участие 149 сборных, - уточнили в ТУСУРе. - В возрастной группе 40+ команда Олеси Головчук заняла второе место, проиграв Самаре, а в группе 35+ в составе сборной Сибирского Федерального округа - пятое. Теперь спортсмены отправятся на Кубок России.