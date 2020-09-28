Погода в Томске 28 сентября 2020: без осадков и до +15

Сегодня будет тепло и без осадков. Фото: Из открытых источников

- В Томске ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до12 м/с. Температура днем +13, +15°, - сообщают синоптики. – По области также облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь, по северу умеренный дождь, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, днем по северу с переходом на северный 2-7 м/с, местами порывы 15-18м/с. Температура днем +12, +17°С, по северу до +7.