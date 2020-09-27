Коронавирус унес жизни еще 2 жителей Томской области

Число умерших от коронавируса в Томской области постоянно увеличивается Фото: из открытых источников

Сегодня, 27 сентября, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 84 человек.

– Установлена смерть от коронавирусной инфекции двоих человек, входивших в группу риска по возрасту. У обоих были двустороння полисигментарная пневмония, полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром. Также один из пациентов имел хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, а в ходе болезни у него развилась тромбоэмболия легочных артерий. У второго пациента был сахарный диабет, течение болезни также осложнялось дыхательной недостаточностью и септическим шоком, – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в Томской области установлено 7 249 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 6 039.