Коронавирус в Томске: + 75 новых случаев заражения

Количество заболевших в Томской области быстро увеличивается Фото: из открытых источников

Сегодня, 27 сентября, в Томской области выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 7 249 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 7 867 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 99 пациентов скончались, 3 068 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 151 438 человек, 20 324 скончались, 943 218 выздоровели.