«Зеленый» этап общегородского субботника прошел в Томске почти на 100 территориях

6 тысяч саженцев деревьев и кустов за один день прибавилось на улицах Томска Фото: из открытых источников

26 сентября в Томске прошел «зеленый» этап общегородского субботника. В этот день в почти в 100 различных местах на территории областного центра прошли работы по озеленению и благоустройству, сообщает пресс-служба мэрии города.

Участники субботника высадили полученные от администрации города почти 6 тыс. деревьев и кустарников. Это крупномерные деревья, взрослые кустарники и сеянцы. Вместе с горожанами деревья высадил и мэр Томска Иван Кляйн.

Одной из таких точек в Кировском районе стал участок ул. Усова от пр. Ленина до ул. Белинского. Глава Кировского района Валентина Денисович рассказала о том, что массовые акции озеленения также прошли в районе «Тропы здоровья» у стадиона «Буревестник», где томичи продолжают создавать ветрозащитные полосы из молодых сосен. В Лагерном саду аллею из хвойных деревьев высадили члены Совета старейшин.

Заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус доложил мэру о том, что минувшим летом члены городской ландшафтной комиссии, в том числе, профессиональные дендрологи и представители научного сообщества, подтвердили необходимость сноса аварийно опасных тополей на участке ул. Усова от пр. Ленина до ул. Советской. Вместе с сотрудниками Сибирского ботанического сада было решено высадить на месте снесенных деревьев 40 тополей. Трехметровые гибридные тополя, которые не дают пуха, доставлены из новосибирского питомника. В субботу эти деревья высадил подрядчик администрации.

В день общегородского субботника члены городского Совета ветеранов вместе с учениками школы № 27 и активистами районных ТОСов высадили по числу победных лет 75 яблонь в сквере им. Геннадия Ворошилова. Это мероприятие также приурочено к присвоению Томску Президентом РФ Владимиром Путиным почетного звания РФ «Город трудовой доблести».

В этот день жители Ленинского района участвовали в экологических мероприятиях в мкр. Березовая роща, в сквере по ул. Крымской, 43, ул. 5-ой Армии, 18-20 и пр.

Массовым местом городского озеленения стала и Михайловская роща. Здесь в субботу трудились около 150 томичей – сотрудников подразделений городской администрации, студенты аграрного техникума, представители ТГАСУ и железнодорожного техникума, активисты районных ТОС. Они высадили здесь 300 елей, сосен и пихт.

Активное участие в посадках приняли местные жители, придомовые территории которых были благоустроены в рамках муниципальной программы по формирования современной городской среды. Например, дворы по ул. И. Черных, 83/1, Иркутский тракт, 126, 122-124, Иртышской, 21, по ул. Любы Шевцовой и пр. Они получили от администрации саженцы елей, яблоней, сирени, груш, сосен и др.