Сегодня около 16 тысяч жителей Томской области отмечают День машиностроителя

Оборудование томского производства работает на нефтегазовых, энергетических и других объектах. Фото: из открытых источников

Сегодня, 27 сентября, около 16 тысяч томичей отмечают профессиональный праздник – День машиностроителя. Машиностроение является одной из ведущих отраслей обрабатывающей промышленности региона, в которой производится более четверти всей продукции промышленного производства. По данным обладминистрации, по итогам 2019 года инвестиции в отрасль составили 1,5 млрд руб.

За восемь месяцев 2020 года томские машиностроители отгрузили продукции на сумму 28,6 млрд руб. Существенно увеличилось производство высокотехнологичной продукции – приборов СВЧ, интегральных электронных схем, радиолокационной аппаратуры, приборов и аппаратуры для автоматического регулирования и управления технологическими процессами.

Областные власти ставят целью продвижение местной машиностроительной продукции на внешние рынки, в том числе, в крупные корпорации. «Эта работа ведется с 2013 года с использованием механизма «дорожных карт». Сейчас они подписаны с руководством семи ведущих вертикально интегрированных холдингов. За 2013 2019 годы общий объем поставок томской продукции этим компаниям составил более 75 млрд руб., из них в прошлом году – свыше 30 миллиардов», – отметил замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

Накануне поздравление всем работникам машиностроительной отрасли направил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Отдельные слова благодарности глава региона выразил ветеранам промпредприятий.