76 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Коэффициент распространения инфекции сегодня равен 1,12 Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 76 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет, - 5956, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

- Среди новых заболевших у 16 человек инфекция протекает бессимптомно, у 40 - имеются признаки ОРВИ, у 16 - диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 54,1% мест. В обсерваторах под Томском находятся 56 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,12

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности.