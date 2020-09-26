Матч «Томи» с «Шинником» отменили из-за коронавируса в команде ярославцев

По информации ФК «Томь», ярославцы уведомили лигу, а также территориальный орган Роспотребнадзора о положении дел. Фото: из открытых источников

Матч «Томи» и «Шинника», который должен был состояться в Томске уже завтра, 27 сентября, не состоится – 12 человек из ярославкой команды заболели коронавирусом.

По информации ФК «Томь», ярославцы уведомили лигу, а также территориальный орган Роспотребнадзора о положении дел.

- Решение госоргана в отношении «Шинника» в настоящий момент не принято. <...> Матч 27 сентября не состоится. Решение о судьбе этой встречи примет КДК РФС. Футбольная Национальная Лига искренне сожалеет о сложившейся ситуации и желает футболистам «Шинника» скорейшего выздоровления, а болельщикам - возвращения футбола, - сообщается в официальной группе ФК в социальной сети «Вконтакте».

Уточняется также, что информация для тех, кто уже приобрёл билеты на матч, а также для владельцев комплексных билетов будет размещена отдельно.